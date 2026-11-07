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Новости Киев

В Киеве шестая за день воздушная тревога длилась более двух часов

UA NEWS 07 Ноября 2026 16:25
В Киеве шестая за день воздушная тревога длилась более двух часов

В субботу, 7 ноября, в столице в шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу. По состоянию на 14:03 она длилась уже более двух часов, а Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе вражеских беспилотников.

 

В столице был введен желтый уровень тревоги. Это уже шестая тревога с начала суток в Киеве. Отбой прозвучал в 16:14. 

До этого российские террористы разрушили детский сад в Соломенском районе Киева.

Напомним, что российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная сеть троллейбуса и линия электропередач.

Из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

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