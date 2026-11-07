Film: Rosyjscy terroryści zniszczyli przedszkole w dzielnicy Solomjanska w Kijowie

7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne ostrzelały przedszkole w dzielnicy Solomjanska w Kijowie. Budynek doznał znacznych zniszczeń i najprawdopodobniej nie nadaje się do odbudowy.



„W dzielnicy Solomjanska odnotowano uszkodzenia i zniszczenia placówek oświatowych, instytucji państwowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na miejscu działają wszystkie odpowiednie służby: Państwowa Służba Ratownicza, służby medyczne, policja oraz przedsiębiorstwa komunalne. Na szczęście, według dostępnych informacji, nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Obecnie służby komunalne zajmują się likwidacją najpilniejszych skutków ataku: zamykają uszkodzone okna, przywracają dostawy energii elektrycznej i inne media. „Do pracy zaangażowani są wszyscy niezbędni specjaliści” — poinformował Siergiej Movenko, szef Solomianskiej Rejonowej Administracji Państwowej miasta Kijowa.

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W szkole nr 67 utworzono sztab pomocy dla mieszkańców. Można tu uzyskać porady i pomoc w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania w ramach państwowego programu „eOdbudowa” oraz miejskiego programu „Troska. Naprzeciw kijowianom”.

Według danych „Suspilne” rodzice pomagają wychowawcom z uszkodzonego przedszkola w sprzątaniu szkła, tynku i zniszczonych zabawek.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietami skrzydłowymi na Most Północny w Kijowie. W wyniku nocnego ataku uszkodzona została nawierzchnia wiaduktu, sieć trakcyjna trolejbusów oraz linia energetyczna.

W związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet Iskander-M, Cyrkon, KN-23 i S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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