W Kijowie mężczyzna brutalnie zamordował emerytkę i zaatakował nożem swoich znajomych

Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej Solomjanskiej w Kijowie 24-letni mieszkaniec Kijowa został powiadomiony o podejrzeniu o umyślne zabójstwo z pobudek materialnych oraz o usunięciu z zamierzeniem zabójstwa dwóch osób.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, 2 listopada sprawca, z powodu zaległości w opłacaniu czynszu, zadał śmiertelne rany nożem, nożyczkami i drewnianą deską 72-letniej kobiecie, u której wcześniej wynajmował mieszkanie. Następnego dnia napastnik udał się do mieszkania swoich znajomych, gdzie zadał liczne rany nożem mężowi i jego żonie, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Ranni małżonkowie przebywają obecnie w szpitalu, a podejrzany został zatrzymany w miejscu zamieszkania.

Źródło: Prokuratura Miejska w Kijowie.

W dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali żołnierza, który wcześniej samowolnie opuścił jednostkę wojskową, i poinformowali go o podejrzeniu o usiłowanie umyślnego zabójstwa dyrektora prywatnego centrum medycznego.

W obwodzie kijowskim organy ścigania postawiły zarzuty kierowniczce miejskiego wydziału ds. dzieci oraz dyrektorce centrum pomocy społecznej po śmierci 17-letniej dziewczyny. Są one podejrzane o zaniedbanie służbowe, które według wersji śledztwa doprowadziło do tragedii.

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