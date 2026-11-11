W Kijowie zgasną latarnie uliczne z powodu niedoboru energii elektrycznej

W stolicy tymczasowo wyłączone zostanie oświetlenie zewnętrzne z powodu niedoboru energii elektrycznej spowodowanego uszkodzeniami infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków.

Odpowiednią decyzję podjęto w Administracji Miejskiej Kijowa (KMDA) w celu zapewnienia priorytetowego zasilania ważnych obiektów miasta.

Wyjątkiem będą szafy oświetleniowe zasilające systemy ostrzegawcze: światła będą włączane w przypadku dostępności energii elektrycznej i do godziny 22:00.

Mieszkańców Kijowa wezwano do zachowania ostrożności na drogach. Kierowcom zaleca się zmniejszenie prędkości, a pieszym — korzystanie z elementów odblaskowych i latarek.

Źródło: KP „Kijówmiskświto”

W przypadku całkowitej utraty napięcia w miejskiej sieci energetycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą zasilane z rezerwowych źródeł energii, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

Przypomnijmy, że z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie 2 listopada częściowo wstrzymano ruch metra. Podano, że ruch na „zielonej” linii został całkowicie wstrzymany. Około godziny 10 rano 2 listopada przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” poinformowało o wznowieniu ruchu pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

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