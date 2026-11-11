Kijowskie metro przygotowało się na całkowitą awarię zasilania: jak będzie funkcjonować metro

W przypadku całkowitej utraty napięcia w miejskiej sieci energetycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą zasilane z rezerwowych źródeł energii, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

Zaopatrzenie w energię elektryczną stołecznego metra zapewniane jest przez miejską sieć energetyczną. Wszystkie podstacje elektryczne metra są połączone w jeden system zasilania zewnętrznego. Taka konfiguracja pozwala na redystrybucję energii elektrycznej oraz wykorzystanie rezerwowych opcji podłączenia w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku ograniczeń w zasilaniu przedsiębiorstwo może zmniejszyć liczbę pociągów na poszczególnych liniach lub w całej sieci.

„W sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany, ale oświetlenie, wentylacja, łączność, systemy zaopatrzenia w wodę i sterowania, odprowadzania wody oraz sygnalizacja przeciwpożarowa, od których zależy funkcjonowanie metra, w tym jako obiektu schronienia, będą działać w trybie normalnym” — wyjaśniono w przedsiębiorstwie.

W przypadku całkowitej utraty napięcia w sieci miejskiej systemy podtrzymywania życia na stacjach będą zasilane z rezerwowych źródeł energii. W takim trybie metro będzie funkcjonować jako schron.

Jednocześnie kijowskie metro nadal funkcjonuje w trybie normalnym, pomimo wstrzymania ruchu naziemnego transportu elektrycznego spowodowanego trudną sytuacją w sektorze energetycznym.

Podziemne stacje metra są obiektami o podwójnym przeznaczeniu. Podczas wykorzystywania ich jako schronów priorytetem pozostaje nieprzerwane działanie toalet, wentylacji i zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z normami DBN i wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas alarmu powietrznego obywatele mogą zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy oraz zapas żywności na dwie doby.

Jednocześnie zabronione jest wnoszenie substancji łatwopalnych i przedmiotów nieporęcznych. Umieszczanie materacy i namiotów nie powinno utrudniać korzystania z wyjść ewakuacyjnych ani przemieszczania się innych osób.

W sierpniu 2026 roku na czterech stacjach metra przeprowadzono pilotażowy projekt podziału peronów na strefy. W tym celu wykorzystano naklejki z zaleceniami, które miały pomóc pasażerom w wyborze miejsc schronienia.

„Wyniki monitoringu wykazały, że w większości przypadków ludzie wybierają na schronienie miejsca, z których zazwyczaj korzystali już wcześniej. W związku z tym rozszerzenie projektu pilotażowego na inne stacje zostało wstrzymane” – poinformowano w przedsiębiorstwie komunalnym „Kijowskie Metro”.

W ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku średni dzienny przepływ pasażerów w stołecznym metrze wyniósł 626,6 tysiąca osób. Dla porównania, w przedwojennym 2021 roku wskaźnik ten sięgał 874,9 tysiąca pasażerów.

W metrze przypomniano również, że podczas alarmu powietrznego ruch pociągów na naziemnych odcinkach linii zostaje wstrzymany, podczas gdy odcinki podziemne nadal funkcjonują. Ponadto stacje podziemne zapewniają swobodny i bezpłatny dostęp do schronów.

Przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” opublikowało również wyniki finansowe.

„Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa komunalnego »Metro w Kijowie« za 9 miesięcy 2026 roku koszt przewozu jednego pasażera wynosi 54,10 hrywien. Jednocześnie zaznaczamy, że kwestia podwyższenia opłat za przejazd nie leży w kompetencjach przedsiębiorstwa” – podsumowano w metrze.

Przypomnijmy, że z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie 2 listopada częściowo wstrzymano ruch metra. Podano, że ruch na „zielonej” linii został całkowicie wstrzymany. Około godziny 10 rano 2 listopada przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro” poinformowało o wznowieniu ruchu pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na sieć energetyczną.

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