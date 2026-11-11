基辅地铁已为全面停电做好准备：地铁将如何运行

如果城市电网完全断电，基辅地铁各站将继续发挥避难所的功能。 生命保障系统将由备用电源供电，但在紧急情况下，列车和自动扶梯的运行可能会暂时停止。

首都地铁的电力供应由城市电网提供。 地铁的所有变电站均整合为一个统一的外部供电系统。这种架构使得在紧急情况下能够重新分配电力并启用备用供电方案。

若电力供应受限，运营方可能会减少部分线路或整个网络的列车班次。

“在紧急情况下，列车和自动扶梯的运行可能会暂时暂停，但照明、通风、通信、 供水及控制系统、排水系统、火灾报警系统等——这些关系到地铁作为避难场所的生命保障系统——将照常运行，”企业方面解释道。

如果城市电网完全断电，车站的生命保障系统将通过备用电源维持运行。在此模式下，地铁将作为避难场所继续运营。

与此同时，尽管受电力行业复杂形势影响，地面电动交通已暂停运营，但基辅地铁目前仍保持正常运行。

地铁站属于双重用途设施。在将其用作避难所期间，卫生间、通风系统和供水系统的稳定运行仍是首要任务。

根据《建筑规范》（DBN）及内务部的要求，在空袭警报期间，市民可携带最必要的物品及足够两天的食品储备。

同时，禁止携带易燃物品及笨重物品。放置床垫和帐篷时，不得阻碍疏散出口及他人的通行。

2026年8月，四座地铁站曾试点实施站台分区项目。为此，站内张贴了建议性标识，旨在帮助乘客选择避难位置。

“监测结果显示，在大多数情况下，人们选择的避难地点通常是他们惯常使用或以前使用过的。因此，该试点项目在其他车站的推广已被暂停，”基辅地铁公司表示。

2026年前十个月，首都地铁的日均客流量为62.66万人次。相比之下，战前的2021年，这一数字曾达到87.49万人次。

地铁方面还提醒，当发布空袭警报时，列车在地面路段的运行将暂停，而地下路段将继续运行。此外，地下车站为民众提供免费、无障碍的避难场所。

“基辅地铁”公用事业公司还公布了企业的财务指标。

“根据‘基辅地铁’市政企业2026年前9个月的财务报表，每位乘客的运输成本为54.10格里夫纳。 同时需说明的是，票价上调事宜不属于本企业的职权范围，”地铁方面总结道。

需要提醒的是，由于基辅电网断电，11月2日地铁部分停运。据报道，“绿色”线路已完全停运。 11月2日上午接近10点时，“基辅地铁”公共事业公司宣布，基辅地铁“红线”列车已恢复运行。

需要指出的是，11月2日上午，由于电网断电，首都多条电车线路的运行曾暂时中断。受影响的包括博尔沙吉夫斯卡高速有轨电车线，以及基辅的多条大道和街道。

11月1日（周日），基辅实施了紧急停电。原因在于俄罗斯对能源设施的打击以及对电力系统的持续攻击所造成的后果。

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