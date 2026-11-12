基辅的空气质量：11月12日的数据

由于各服务平台采用各自的监测站网络和数据处理方法，不同地图上的数值可能会略有差异。因此，评估空气质量状况时，应关注整体趋势及特定区域的数值，而非仅看单个数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议先查看最新的监测数据。

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。SaveEcoBot利用在线监测站网络的数据；针对基辅，该系统从数百个监测站收集信息，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年11月12日07:00，基辅整体空气质量处于中等水平。但各区的数值在一天中可能会发生变化。

佩切尔斯基区和德斯尼亚区记录到的污染指数最低，为54 AQI。污染水平最高的是索洛缅斯基区，为82 AQI。

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并可查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级分级标准。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 各监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量指标恶化，应尽量减少户外活动，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风换气。

此外，建议避免在户外进行体力活动，因为活动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少外界污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

来源：Glavkom

此前，基辅州三个城市的空气质量已出现恶化。

需要提醒的是，基辅州空气质量已恶化——六个居民点检测到粉尘。

此前，已公布基辅哪些地区的空气质量指标最佳。

10月28日，基辅某条街道的空气污染水平达到危险级别。