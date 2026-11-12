Качество воздуха в Киеве: данные на 12 ноября
По состоянию на утро 12 ноября 2026 года в Киеве отмечается умеренный уровень загрязнения воздуха, а станции мониторинга не фиксируют существенных превышений. Узнать, в каких районах столицы воздух самый чистый, и следить за изменениями показателей в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.
Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации стоит смотреть на общую динамику и показатели в конкретном районе, а не на одно отдельное значение.
Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.
Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. SaveEcoBot использует данные сети онлайн-станций мониторинга; для Киева система собирает информацию с сотен станций, часть которых работает в режиме реального времени.
По состоянию на 07:00 12 ноября 2026 года в Киеве в целом качество воздуха является умеренным. В то же время показатели в отдельных районах могут меняться в течение дня.
Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Печерском и Деснянском районах — 54 AQI. Самый высокий уровень загрязнения зафиксирован в Соломенском районе — 82 AQI.
Карта Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от «хорошего» до «опасного» уровня загрязнения.
Система ЛУН Город AIR измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.
Если показатели качества воздуха ухудшились, стоит ограничить пребывание на улице и по возможности оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а приток свежего воздуха организовать после улучшения ситуации.
Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.
Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.
Источник: Главком
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