Киевский метрополитен подготовился к полному отключению электроэнергии: как будет работать метро

В случае полного отключения электроэнергии в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию убежищ. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

Электроснабжение столичного метрополитена обеспечивается от городской энергосистемы. Все электрические подстанции метро объединены в единую систему внешнего питания. Такая схема позволяет перераспределять электроэнергию и использовать резервные варианты подключения в аварийных ситуациях.

Если электроснабжение будет ограничено, предприятие может сократить количество поездов на отдельных линиях или во всей сети.

«В критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено, но освещение, вентиляция, связь, системы водоснабжения и управления, водоотведения, пожарная сигнализация, от которых зависит жизнеобеспечение метрополитена, в том числе как объекта укрытия, будут работать в штатном режиме», — пояснили в предприятии.

В случае полного отключения напряжения в городской сети системы жизнеобеспечения станций будут поддерживаться с помощью резервных источников питания. В таком режиме метрополитен будет функционировать как объект укрытия.

В то же время на данный момент киевский метрополитен продолжает работать в штатном режиме, несмотря на остановку наземного электротранспорта из-за сложной ситуации в энергетике.

Подземные станции метрополитена являются сооружениями двойного назначения. При использовании их в качестве укрытий приоритетом остается бесперебойная работа санузлов, вентиляции и водоснабжения.

В соответствии с нормами ДБН и требованиями МВД, во время воздушной тревоги граждане могут брать с собой самые необходимые вещи и запас продуктов на двое суток.

В то же время запрещено приносить легковоспламеняющиеся вещества и громоздкие предметы. Размещение матрасов и палаток не должно препятствовать эвакуационным выходам и передвижению других людей.

В августе 2026 года на четырёх станциях метро тестировали пилотный проект по зонированию платформ. Для этого использовались рекомендательные наклейки, которые должны были помочь пассажирам выбирать места для укрытия.

«По результатам мониторинга установлено, что в большинстве случаев люди выбирают для укрытия места, которые обычно или ранее использовали. Соответственно, масштабирование пилотного проекта на других станциях приостановлено», — сообщили в КП «Киевский метрополитен».

За десять месяцев 2026 года среднесуточный пассажиропоток столичного метро составил 626,6 тысячи человек. Для сравнения: в довоенном 2021 году этот показатель достигал 874,9 тысячи пассажиров.

В метрополитене также напомнили, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам линий останавливается, тогда как подземные участки продолжают работать. Кроме того, подземные станции обеспечивают свободный и бесплатный доступ для укрытия.

В КП «Киевский метрополитен» также обнародовали финансовые показатели предприятия.

«Согласно финансовой отчетности КП «Киевский метрополитен» за 9 месяцев 2026 года себестоимость перевозки одного пассажира составляет 54,10 грн. В то же время отмечаем, что вопрос повышения тарифа на проезд не входит в компетенцию предприятия», — подытожили в метрополитене.

Напомним, из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве 2 ноября частично остановилось метро. Сообщается, что движение «зеленой» ветки полностью остановлено. Ближе к 10 часам утра 2 ноября КП «Киевский метрополитен» сообщило о возобновлении движения поездов на «красной» линии метро в Киеве.

Напомним, что утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

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