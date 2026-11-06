克利奇科称泽连斯基对基辅冬季准备工作的批评“卑鄙”

基辅市长维塔利·克利奇科就总统弗拉基米尔·泽连斯基关于首都对供暖季准备不足的言论作出了回应。

他强调，基辅已于10月16日按时开始供暖，而供电问题是由于俄罗斯对乌克兰统一电力系统的袭击所致。

“作为首都——顺便提一句，我们早在10月16日就已开启供暖季——我们怎么可能预先防范俄罗斯针对乌克兰能源系统的特别行动呢？”克利奇科写道。

市长还指责中央政府阻碍首都正常运转且未提供援助。他表示，针对基辅的持续指责实属蓄意操纵。

“因为中央政府为了不惜一切代价除掉克利奇科，不断制造障碍且不向首都提供帮助，实际上正在摧毁基辅，”市长表示。

此外，克利奇科还批评了当局对电力和公用事业工作人员的贬低，这些人员正在炮火中修复受损的基础设施。

“对于首都居民来说，这一切看起来都令人作呕……对于那些冒着生命危险、在炮火下昼夜不停地完成几乎不可能完成的任务的电力工作者、公用事业人员和其他专业人员来说，同样如此，”他强调道。

市长呼吁各级政府停止追究责任，而应专注于通力合作。

“只有通过共同努力，只有各级政府开展建设性的协作，国家才能挺过难关，”克利奇科补充道。

来源：维塔利·克利奇科（Telegram）

基辅市长维塔利·克利奇科就总统弗拉基米尔·泽连斯基对首都供暖季准备情况以及电力和供水可能出现的问题所提出的批评作出了回应。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基召开会议，讨论了消除俄罗斯袭击造成的后果、恢复能源供应以及各地区局势等问题。基辅的局势依然最为严峻，当地居民和企业正面临长时间的停电和停水。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，如果“基辅水务公司”在首都电力供应受阻的情况下仍不加快工作进度，其管理层可能会被更换。 他表示，公用事业部门必须采取更迅速的行动，因为基辅正因俄罗斯对能源基础设施的袭击而经历一段艰难时期。

基辅市长维塔利·克利奇科称，他曾多次提议与总统弗拉基米尔·泽连斯基当面讨论首都面临的紧迫问题，但未获回应。

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