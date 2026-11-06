W Kijowie przygotuje się 200 miejsc noclegowych na wypadek poważnych problemów z ogrzewaniem

Władze stolicy przygotowują 200 miejsc do tymczasowego zakwaterowania mieszkańców Kijowa na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych związanych z dostawami ciepła w sezonie grzewczym.

Informację tę przekazał podczas briefingu burmistrz Kijowa Witalij Kliczko. Jak powiedział, opracowywaniem planów reagowania na różne scenariusze zajmuje się miejski sztab ds. zaopatrzenia w energię, utworzony przy udziale ekspertów i naukowców.

W ramach przygotowań w jednym z wyspecjalizowanych ośrodków urządzanych jest 100 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, zapewniających pobyt stacjonarny, wyżywienie i wsparcie socjalne, a także kolejnych 100 miejsc w oddzielnym budynku dla osób starszych i dorosłych z niepełnosprawnością. Obiekt wyposażony jest we własną kotłownię, generatory oraz autonomiczne zapasy wody pitnej i technicznej, umożliwiające funkcjonowanie podczas długotrwałej przerwy w dostawie prądu.

Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko podczas briefingu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę dotyczącą likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywrócenia dostaw energii oraz sytuacji w regionach. Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w Kijowie, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach energii elektrycznej i wody.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odpowiedział na krytykę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą gotowości stolicy do sezonu grzewczego oraz ewentualnych problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.

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