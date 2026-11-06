Kliczko odrzucił zarzuty Zełenskiego dotyczące przygotowań Kijowa do zimy

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odniósł się do krytyki prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej gotowości stolicy do sezonu grzewczego oraz ewentualnych problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.

Kliczko oświadczył, że od wiosny w mieście działa sztab energetyczny, w skład którego wchodzą eksperci, praktycy i naukowcy. Opracował on plany działania na różne scenariusze.

Burmistrz oskarżył również władze centralne o to, że przez wiele miesięcy blokowały miejskie inicjatywy. Według niego żadne konstrukcje ochronne nie będą w stanie uchronić infrastruktury przed masowymi bezpośrednimi uderzeniami rakiet i dronów.

Kliczko podkreślił, że przy obecnej intensywności rosyjskich ataków stabilne funkcjonowanie obiektów o znaczeniu krytycznym jest możliwe jedynie pod warunkiem ich pełnej ochrony przez systemy obrony przeciwlotniczej.

Źródło: Witalij Kliczko (Telegram)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę dotyczącą likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywrócenia dostaw energii oraz sytuacji w regionach. Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w Kijowie, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kierownictwo „Kijówwodokanału” może zostać zmienione, jeśli przedsiębiorstwo nie przyspieszy działań w obliczu problemów z dostawami energii w stolicy. Według niego służby komunalne muszą działać sprawniej, ponieważ Kijów przechodzi trudny okres z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko twierdzi, że wielokrotnie proponował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu osobiste omówienie pilnych problemów stolicy, jednak nie otrzymał odpowiedzi.

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