Kliczko odrzucił zarzuty Zełenskiego dotyczące przygotowań Kijowa do zimy
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odniósł się do krytyki prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej gotowości stolicy do sezonu grzewczego oraz ewentualnych problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.
Kliczko oświadczył, że od wiosny w mieście działa sztab energetyczny, w skład którego wchodzą eksperci, praktycy i naukowcy. Opracował on plany działania na różne scenariusze.
Burmistrz oskarżył również władze centralne o to, że przez wiele miesięcy blokowały miejskie inicjatywy. Według niego żadne konstrukcje ochronne nie będą w stanie uchronić infrastruktury przed masowymi bezpośrednimi uderzeniami rakiet i dronów.
Kliczko podkreślił, że przy obecnej intensywności rosyjskich ataków stabilne funkcjonowanie obiektów o znaczeniu krytycznym jest możliwe jedynie pod warunkiem ich pełnej ochrony przez systemy obrony przeciwlotniczej.
Źródło: Witalij Kliczko (Telegram)
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę dotyczącą likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywrócenia dostaw energii oraz sytuacji w regionach. Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w Kijowie, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kierownictwo „Kijówwodokanału” może zostać zmienione, jeśli przedsiębiorstwo nie przyspieszy działań w obliczu problemów z dostawami energii w stolicy. Według niego służby komunalne muszą działać sprawniej, ponieważ Kijów przechodzi trudny okres z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko twierdzi, że wielokrotnie proponował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu osobiste omówienie pilnych problemów stolicy, jednak nie otrzymał odpowiedzi.