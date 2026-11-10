W Kijowie drugi alarm powietrzny w ciągu doby trwał 45 minut

Rano 10 listopada w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia atakiem rosyjskich dronów. Drugi w ciągu doby alarm powietrzny w stolicy ogłoszono o godz. 07:03 i zakończył się on po 45 minutach.

W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmu. O godz. 07:48 ogłoszono odwołanie alarmu.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczukski w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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