W Kijowie zaprezentowano koncepcję choinki bożonarodzeniowej pod nazwą „Światło w środku”

Dla głównej choinki w Kijowie opracowano nową koncepcję świąteczną pod nazwą „Światło w środku”. Została ona już przedłożona do rozpatrzenia władzom miejskim. Na wynik rozpatrzenia tej inicjatywy oczekuje się w ciągu 10–15 dni. Wtedy okaże się, czy zaproponowana koncepcja zostanie zrealizowana podczas dekoracji głównej choinki stolicy.

Główna choinka kraju 2026/2027

Firma Folk Ukraine, która od wielu lat odpowiada za świąteczną dekorację głównej choinki w Kijowie, przedstawiła już władzom miejskim nową koncepcję na ten rok.

„Zaproponowaliśmy stworzenie stonowanej, świątecznej przestrzeni, która dałaby mieszkańcom poczucie ciepła, przytulności i wyjątkowego nastroju. Oczywiście z uwzględnieniem dzisiejszych realiów. Do dekoracji choinki opracowaliśmy koncepcję tematyczną – „Światło w środku”, którą przedłożyliśmy do rozpatrzenia w celu dalszej realizacji” – powiedział Ihor Dobrutskyi.

Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, więc organizatorzy na razie nie ujawniają szczegółów dotyczących kolorystyki dekoracji i formatu instalacji. Wynik rozpatrzenia ma być znany za 10–15 dni.

Tradycyjnie choinkę w Kijowie stawia się na Placu Sofijskim ze środków mecenasów i zapala 6 grudnia, w Dzień św. Mikołaja.

Informację tę przekazał RBC-Ukraina dyrektor firmy Folk Ukraine Ihor Dobrutskyi.

Na placu Szeptyckiego jako pierwsi w Ukrainie rozpoczęto montaż choinki noworocznej.

W 2025 roku brytyjską choinkę rządową ozdobiono ternopolskim ptakiem ognistym.

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