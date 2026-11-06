У Києві представили ідею різдвяної ялинки під назвою Світло всередині

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Для головної ялинки Києва розробили нову різдвяну концепцію під назвою «Світло всередині». Її вже запропонували на розгляд міської адміністрації. Результат розгляду ініціативи очікують протягом 10–15 днів. Після цього стане відомо, чи втілять запропоновану концепцію під час оформлення головної ялинки столиці.

Головна ялинка країни 2026/2027

Компанія Folk Ukraine, яка багато років відповідає за святкове оформлення головної ялинки в Києві, вже запропонувала міській адміністрації нову концепцію на цей рік.

"Ми запропонували створення стриманої, різдвяної локації, яка б дарувала містянам відчуття тепла, затишку та особливого настрою. Звісно, з урахуванням реалій сьогодення. Для оформлення ялинки ми розробили тематичну концепцію - "Світло всередині", яку подали на розгляд для подальшої реалізації", - розповів Ігор Добруцький.

Остаточне рішення ще не ухвалили, тож організатори поки не розголошують деталей щодо кольорів декору і формату локації. Результат розгляду має стати відомий за 10-15 днів.

Традиційно ялинку у Києві встановлюють на Софіївській площі за гроші меценатів та запалюють 6 грудня у День св. Миколая.

Про це РБК-Україна повідомив директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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