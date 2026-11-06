В Киеве представили концепцию рождественской елки под названием «Свет внутри»
Для главной елки Киева разработали новую рождественскую концепцию под названием «Свет внутри». Ее уже представили на рассмотрение городской администрации. Результат рассмотрения инициативы ожидается в течение 10–15 дней. После этого станет известно, будет ли предложенная концепция воплощена при оформлении главной елки столицы.
Главная елка страны 2026/2027
Компания Folk Ukraine, которая на протяжении многих лет отвечает за праздничное оформление главной елки в Киеве, уже предложила городской администрации новую концепцию на этот год.
«Мы предложили создать сдержанную рождественскую локацию, которая дарила бы горожанам ощущение тепла, уюта и особого настроения. Конечно, с учетом реалий сегодняшнего дня. Для оформления елки мы разработали тематическую концепцию — «Свет внутри», которую представили на рассмотрение для дальнейшей реализации», — рассказал Игорь Добруцкий.
Окончательное решение еще не принято, поэтому организаторы пока не разглашают подробностей о цветовой гамме декора и формате локации. Результат рассмотрения должен стать известен через 10–15 дней.
Традиционно елку в Киеве устанавливают на Софиевской площади на средства меценатов и зажигают 6 декабря в День святого Николая.
Об этом РБК-Украина сообщил директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
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