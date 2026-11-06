В Киеве пьяный мужчина угрожал девушке и устроил стрельбу

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал девушке физической расправой, а после замечаний прохожих выстрелил в воздух из пистолета. Прибор «Драгер» зафиксировал у мужчины 1,14 промилле алкоголя.

Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen, находясь в нетрезвом состоянии, заметил у проезжей части девушку и предложил подвезти её.

Однако после отказа мужчина вышел из машины и начал угрожать незнакомке физической расправой.

За девушку заступились неравнодушные прохожие. Когда они сделали замечание агрессивному водителю, тот достал пистолет и выстрелил в воздух.

Один из свидетелей происшествия сразу сообщил об инциденте на спецлинию 102.

На место прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время проверки на состояние опьянения прибор «Драгер» показал 1,14 промилле алкоголя. Это более чем в пять раз превышает допустимую норму.

Следователи Деснянского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.

За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Напомним, 5 ноября в Тернополе вооруженный мужчина запер руководительницу магазина в служебном кабинете. После этого из помещения раздались два выстрела. На месте происшествия правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины. Полиция призывает граждан не приближаться к месту инцидента и держаться от него подальше.

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