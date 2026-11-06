W Kijowie pijany mężczyzna groził dziewczynie i wszczął strzelaninę

W dzielnicy Desnianskiej w Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 39-letniego mieszkańca dzielnicy, który będąc pod wpływem alkoholu groził dziewczynie przemocą fizyczną, a po uwagach przechodniów wystrzelił w powietrze z pistoletu. Alkomat „Dräger” wykazał u mężczyzny 1,14 promila alkoholu.

Do zdarzenia doszło na ulicy Honoré de Balzac. Według ustaleń śledztwa kierowca samochodu marki Volkswagen, będąc pod wpływem alkoholu, zauważył przy jezdni dziewczynę i zaproponował jej podwiezienie.

Jednak po odmowie mężczyzna wysiadł z samochodu i zaczął grozić nieznajomej przemocą fizyczną.

W obronie dziewczyny stanęli przechodnie, którym nie było to obojętne. Kiedy zwrócili uwagę agresywnemu kierowcy, ten wyciągnął pistolet i wystrzelił w powietrze.

Jeden ze świadków zdarzenia natychmiast zgłosił incydent na specjalną linię 102.

Na miejsce przybyli funkcjonariusze patrolowi oraz grupa śledczo-operacyjna. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Podczas badania na obecność alkoholu w organizmie alkomat „Dräger” wykazał 1,14 promila alkoholu. To ponad pięciokrotne przekroczenie dopuszczalnej normy.

Śledczy z Komendy Policji w Desnyanskiej poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 4 artykułu 296 Kodeksu karnego Ukrainy – chuligaństwo popełnione z użyciem broni.

Za popełnione czyny mężczyźnie grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Informację tę podała policja w Kijowie.

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