Підозрюваному у стрілянині в Святошинському районі Києва повідомлено про підозру

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У Святошинському районі Києва 41-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Під час конфлікту біля магазину він відкрив вогонь із травматичного пістолета, унаслідок чого загинув 23-річний юнак, а його 26-річний товариш дістав легкі поранення.

За даними слідства, конфлікт виник через те, що напередодні один із молодиків чіплявся до знайомої затриманого, яка працює в магазині. Під час сварки хлопці влаштували бійку та застосували газовий балончик, після чого чоловік дістав зброю й здійснив кілька прицільних пострілів.

Підозрюваного затримали на місці події та вилучили в нього пістолет для стрільби гумовими кулями.

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Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Національна поліція України

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула, а ще одна дістала поранення. Поліцейські встановлюють обставини події.

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