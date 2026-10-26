Подозреваемому в стрельбе в Святошинском районе Киева предъявлено обвинение

В Святошинском районе Киева 41-летнему мужчине было предъявлено подозрение в умышленном убийстве.

Во время конфликта возле магазина он открыл огонь из травматического пистолета, в результате чего погиб 23-летний молодой человек, а его 26-летний товарищ получил легкие ранения.

По данным следствия, конфликт возник из-за того, что накануне один из молодых людей приставал к знакомой задержанного, которая работает в магазине. Во время ссоры молодые люди устроили драку и применили газовый баллончик, после чего мужчина достал оружие и произвел несколько прицельных выстрелов.

Подозреваемого задержали на месте происшествия и изъяли у него пистолет для стрельбы резиновыми пулями.

<br />

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Национальная полиция Украины

В Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а ещё один получил ранения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Также в Киеве произошла стрельба возле больницы, есть раненый.

В Печерском ТЦК Киева уклонист открыл огонь по военным и полицейским.

Читай нас в