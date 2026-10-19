У Печерському ТЦК Києва ухилянт відкрив вогонь по військових і поліцейських

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У будівлі Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 19 жовтня сталася стрілянина. За попередніми даними, вогонь відкрив чоловік, якого перед цим доставили до установи за порушення законодавства про мобілізацію. Зловмисника затримали на місці події.

Унаслідок інциденту поранення отримали троє співробітників поліції та троє військовослужбовців. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надається медична допомога.

На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції для встановлення всіх обставин правопорушення.

Джерело: Пресслужба Національної поліції України.

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