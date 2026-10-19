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Новости Киев

В Печерском ТЦК Киева уклонист открыл огонь по военным и полицейским

UA NEWS 19 Октября 2026 20:11
В Печерском ТЦК Киева уклонист открыл огонь по военным и полицейским

19 октября в здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

В результате инцидента ранения получили трое сотрудников полиции и трое военнослужащих. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. 

На месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции для установления всех обстоятельств правонарушения.

Источник: Пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили личность и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

Во Львове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК, суд вынес приговор.

 

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