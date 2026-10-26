Osobie podejrzanej o strzelaninę w dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie postawiono zarzuty

W dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie 41-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut umyślnego zabójstwa.

Podczas kłótni przed sklepem mężczyzna otworzył ogień z pistoletu nieśmiercionośnego, w wyniku czego zginął 23-letni młody mężczyzna, a jego 26-letni kolega odniósł lekkie obrażenia.

Według danych śledztwa do konfliktu doszło, ponieważ dzień wcześniej jeden z młodych mężczyzn zaczepiał znajomą zatrzymanego, która pracuje w sklepie. Podczas kłótni chłopcy wdali się w bójkę i użyli gazowego sprayu, po czym mężczyzna wyciągnął broń i oddał kilka celnych strzałów.

Podejrzanego zatrzymano na miejscu zdarzenia i skonfiskowano mu pistolet strzelający gumowymi kulami.

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Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy

W dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie doszło do strzelaniny, w wyniku której jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Ponadto w Kijowie doszło do strzelaniny w pobliżu szpitala, jest jeden ranny.

W centrum handlowym „Peczerskie” w Kijowie osoba unikająca służby otworzyła ogień w kierunku żołnierzy i policjantów.

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