У Києві п’яний чоловік погрожував дівчині та влаштував стрілянину

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У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував дівчині фізичною розправою, а після зауважень перехожих вистрілив у повітря з пістолета. Прилад «Драгер» зафіксував у чоловіка 1,14 проміле алкоголю.

Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи напідпитку, помітив біля проїжджої частини дівчину та запропонував підвезти її.

Однак після відмови чоловік вийшов із машини та почав погрожувати незнайомці фізичною розправою.

За дівчину заступилися небайдужі перехожі. Коли вони зробили зауваження агресивному водієві, той дістав пістолет і здійснив постріл у повітря.

Один зі свідків події одразу повідомив про інцидент на спецлінію 102.

На місце прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час перевірки на стан сп’яніння прилад «Драгер» показав 1,14 проміле алкоголю. Це більш ніж у п’ять разів перевищує допустиму норму.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Нагадаємо, 5 листопада у Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення пролунали два постріли. На місці події правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка. Поліція закликає громадян не наближатися до місця інциденту та триматися від нього подалі.

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