在基辅，一名醉酒男子威胁一名女孩并开枪射击

在基辅德斯尼亚区，执法人员拘留了一名39岁的当地居民，该男子在醉酒状态下威胁要对一名女子实施暴力，并在路人制止后用手枪向空中开枪。 “德拉格”检测仪显示该男子血液酒精浓度为1.14‰。

该事件发生在奥诺雷·德·巴尔扎克街。据调查显示，这名驾驶大众汽车的司机在醉酒状态下，注意到路边有一名女子，便提出要载她一程。

然而，在遭到拒绝后，该男子下车并开始威胁要对这名陌生女子实施暴力。

几名热心的路人挺身而出保护该女子。当他们对这名咄咄逼人的司机提出警告时，该司机掏出手枪朝空中开了一枪。

一名目击者立即拨打102专线报告了该事件。

巡逻警察和侦查行动组随即赶到现场。执法人员依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条对该男子实施了拘留。

在进行酒精检测时，“德拉格”检测仪显示其血液酒精浓度为1.14‰，这一数值超过法定限值五倍以上。

德斯尼亚区警察局调查人员告知该男子，其涉嫌违反《乌克兰刑法》第296条第4款——使用武器实施寻衅滋事。

该男子因所犯罪行可能面临最高七年有期徒刑。

基辅警方通报了这一消息。

回顾此前报道，11月5日，在特尔诺皮尔市，一名持械男子将一家商店的店长反锁在办公室里。 随后，室内传出两声枪响。执法人员正在事发现场展开特别行动，以抓捕该男子。警方呼吁市民不要靠近事发地点，并保持安全距离。

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