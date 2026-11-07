基辅市行政管理局呼吁基辅市民不要因停电而封锁道路

11月7日，基辅市军事行政管理局呼吁市民，尽管首都电力系统面临严峻形势，但请勿阻碍交通通行。

基辅市军事行政管理局发言人卡捷琳娜·波普在电视直播中通报了这一情况。

她指出，由于负责基辅供电的电力枢纽受损，首都的局势依然严峻。

“因此，我们恳请所有市民对此情况予以理解，因为许多基辅市民在此期间不得不忍受家中电力供应极度匮乏的状况。 此前曾有基辅市民通过封路及其他抗议行动向当局表达诉求的先例。我们恳请大家不要采取此类行动，因为这会给相关服务部门的工作带来困难，”波普解释道。

该发言人表示，电力部门正全天候工作，以消除电网过载并更新供电计划，确保所有用户都能获得电力供应。

“因此，请市民直接联系DTEK，并就与楼内电网相关的问题与各自的服务公司协商解决。这一点很重要，以免给电力工作人员造成额外负担，”她指出。

在评论北桥遭袭后的初步检查结果时，波普表示，目前该桥已完全封闭通行。

“初步检查旨在评估能否尽快恢复机动车通行，以及是否允许大型车辆通行。 目前尚未公布初步结论，但电动交通网络也遭受了损坏，”这位发言人表示。

基辅市国家行政管理局呼吁首都居民关注最新动态，因为目前所有公共交通线路均改道经由波迪尔斯基大桥通行。

“公共交通路线的调整信息已发布在基辅市国家行政管理局和基辅公共交通公司的官方渠道上，因此请大家提前规划行程，并注意交通变化，”她说道。

此前，由于长时间停电，基辅市民在维诺格拉达尔地区封锁了道路。

在此之前，泽连斯基曾批评基辅自来水公司的工作，并提及人事调整。

11月5日，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，基辅出现了供水中断的情况。

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