КМВА призвала киевлян не перекрывать дороги из-за отсутствия света

7 ноября в Киевской городской военной администрации обратились к жителям города с просьбой не блокировать движение транспорта, несмотря на сложную ситуацию в энергетической системе столицы.

Пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп сообщила об этом в эфире телевидения.

Она отметила, что ситуация в столице остается сложной из-за повреждения энергоузла, от которого зависит электроснабжение Киева.

«Поэтому просим всех горожан отнестись к этой ситуации с пониманием, поскольку многие киевляне вынуждены переживать этот период с минимальным электроснабжением в своих домах. И бывают такие прецеденты, когда киевляне обращаются к властям, перекрывая дороги и устраивая другие акции. Просим не реагировать таким образом, поскольку это затрудняет работу служб», — пояснила Поп.

Пресс-секретарь сообщила, что энергетики круглосуточно работают над устранением перегрузок в сети и обновлением графиков, чтобы все потребители могли получать электроэнергию.

«Поэтому просим людей обращаться непосредственно в ДТЭК и решать вопросы, связанные также с внутридомовыми сетями, со своими обслуживающими компаниями. Это важно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на энергетиков», — отметила она.

Комментируя результаты первоочередного осмотра Северного моста после попаданий, Поп сообщила, что в настоящее время движение по нему полностью перекрыто.

«По результатам предварительного осмотра оценивается, возможно ли как можно скорее восстановить проезд автомобильного транспорта и можно ли будет запустить крупногабаритный транспорт. Пока предварительные выводы еще не представлены, но повреждены также и сети электротранспорта», — заявила пресс-секретарь.

В КГГА призвали жителей столицы следить за обновлениями, поскольку в настоящее время все маршруты общественного транспорта пролегают в объезд через Подольский мостовой переход.

«Изменения в движении общественного транспорта опубликованы на официальных каналах Киевской городской государственной администрации и «Киевпастранса», поэтому просим планировать свой маршрут заранее и учитывать изменения в движении», — сказала она.

Ранее на Виноградаре киевляне перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света.

До этого Зеленский раскритиковал работу Киевводоканала и заговорил о кадровых изменениях.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.

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