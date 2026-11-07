KMVA wezwała mieszkańców Kijowa, by nie blokowali dróg z powodu braku oświetlenia

7 listopada Kijowska Miejska Administracja Wojskowa zwróciła się do mieszkańców z prośbą, aby nie blokowali ruchu drogowego pomimo trudnej sytuacji w systemie energetycznym stolicy.

Rzeczniczka KMA Kateryna Pop poinformowała o tym w programie telewizyjnym.

Zaznaczyła, że sytuacja w stolicy pozostaje trudna z powodu uszkodzenia węzła energetycznego, od którego zależy dostawa prądu do Kijowa.

„Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość w tej sytuacji, ponieważ wielu kijowian jest zmuszonych przetrwać ten okres przy minimalnym dostępie do energii elektrycznej w swoich domach. Zdarzały się już sytuacje, w których mieszkańcy Kijowa zwracali się do władz, blokując drogi i organizując inne akcje. Prosimy, aby nie reagować w ten sposób, ponieważ utrudnia to pracę służb” – wyjaśniła Pop.

Rzeczniczka poinformowała, że pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę nad usunięciem przeciążeń w sieci i aktualizacją harmonogramów, aby wszyscy odbiorcy mogli otrzymywać energię elektryczną.

„Dlatego prosimy mieszkańców, aby zwracali się bezpośrednio do DTEK, a kwestie związane również z sieciami wewnątrzbudynkowymi rozwiązywali ze swoimi firmami obsługującymi. Jest to ważne, aby nie stwarzać dodatkowego obciążenia dla pracowników energetyki” – zaznaczyła.

Komentując wyniki wstępnego oględzin Mostu Północnego po trafieniach, Pop poinformowała, że obecnie ruch na nim jest całkowicie zablokowany.

„Wstępna ocena ma na celu ustalenie, czy możliwe jest jak najszybsze przywrócenie ruchu samochodowego oraz czy będzie można uruchomić transport wielkogabarytowy. Na razie nie przedstawiono jeszcze wstępnych wniosków, ale uszkodzeniu uległy również sieci transportu elektrycznego” – oświadczyła rzeczniczka.

W KMVA wezwano mieszkańców stolicy do śledzenia aktualnych informacji, ponieważ obecnie wszystkie trasy transportu publicznego przebiegają objazdem przez most Podilski.

„Zmiany w ruchu transportu publicznego zostały opublikowane na oficjalnych kanałach Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej oraz Kyivpastransu, dlatego prosimy o planowanie trasy z wyprzedzeniem i uwzględnienie zmian w ruchu” – powiedziała.

Wcześniej w dzielnicy Winogradar mieszkańcy Kijowa zablokowali drogę z powodu długotrwałego braku prądu.

Wcześniej Zełenski skrytykował pracę Kijówwodokanału i zapowiedział zmiany kadrowe.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, 5 listopada wystąpiły przerwy w dostawach wody.

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