W wyniku ataku wroga w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy 7 listopada uszkodzono trzy domy prywatne, a w dzielnicy Obolonskiej wybuchł pożar w magazynie.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa na Telegramie.

„W dzielnicy Szewczenkowskiej w wyniku ataku wroga uszkodzono prywatny dom mieszkalny” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej rosyjscy terroryści wystrzelili pociski manewrujące w kierunku Mostu Północnego w Kijowie.

Przypomnijmy, że w związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet Iskander-M, Cyrkon, KN-23 i S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się szybko go ugasić.

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