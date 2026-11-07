В результате российского обстрела Киева были повреждены три частных дома

В результате вражеского удара в Шевченковском районе столицы 7 ноября были повреждены три частных дома, а в Оболонском районе возник пожар в складском помещении.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram.

«В Шевченковском районе в результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом», — говорится в сообщении.

Ранее российские террористы нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве.

Напомним, что из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям удалось быстро его потушить.

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