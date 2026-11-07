Російська атака на Київ пошкодила три приватні будинки

0:00 / 0:00

Унаслідок ворожого удару в Шевченківському районі столиці 7 листопада пошкоджено три приватні будинки, а в Оболонському районі виникла пожежа у складському приміщенні.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Телеграмі.

«У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок», — йдеться в повідомленні.

Раніше російські терористи вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві.

Нагадаємо, що через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.

Читай нас у