На Виноградарі кияни перекрили дорогу через тривалу відсутність світла
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У Києві на житловому масиві Виноградар 6 листопада місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти тривалої відсутності електроенергії.
Люди вийшли на проїжджу частину, намагаючись привернути увагу до проблеми з електропостачанням. Інші подробиці події наразі невідомі.
До цього Зеленський розкритикував роботу Київводоканалу і заговорив про кадрові зміни.
У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.
Центр Києва ввечері 5 листопада залишився майже без світла.