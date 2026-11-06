На Виноградарі кияни перекрили дорогу через тривалу відсутність світла

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У Києві на житловому масиві Виноградар 6 листопада місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти тривалої відсутності електроенергії.

Люди вийшли на проїжджу частину, намагаючись привернути увагу до проблеми з електропостачанням. Інші подробиці події наразі невідомі.

До цього Зеленський розкритикував роботу Київводоканалу і заговорив про кадрові зміни.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.

Центр Києва ввечері 5 листопада залишився майже без світла.

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