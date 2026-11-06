W dzielnicy Winogradar mieszkańcy Kijowa zablokowali drogę z powodu długotrwałego braku prądu

6 listopada w Kijowie, na osiedlu Winogradar, lokalni mieszkańcy zablokowali drogę, protestując przeciwko długotrwałym przerwom w dostawach prądu.

Ludzie wyszli na jezdnię, próbując zwrócić uwagę na problem z dostawami prądu. Pozostałe szczegóły tego zdarzenia nie są na razie znane.

Wcześniej Zełenski skrytykował działalność przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal” i zapowiedział zmiany kadrowe.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, 5 listopada wystąpiły przerwy w dostawach wody.

Wieczorem 5 listopada centrum Kijowa pozostało niemal bez prądu.

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