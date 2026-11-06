В Виноградаре киевляне перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света

В Киеве на жилом массиве Виноградарь 6 ноября местные жители перекрыли дорогу, протестуя против длительного отсутствия электроэнергии.

Люди вышли на проезжую часть, пытаясь привлечь внимание к проблеме с электроснабжением. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

До этого Зеленский раскритиковал работу «Киевводоканала» и заговорил о кадровых изменениях.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.

Центр Киева вечером 5 ноября остался почти без света.

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