КМВА закликала киян не перекривати дороги через відсутність світла

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У Київській міській військовій адміністрації 7 листопада звернулися до містян із проханням не блокувати рух транспорту попри складну ситуацію в енергетичній системі столиці.

Речниця КМВА Катерина Поп повідомила про це в ефірі телебачення.

Вона зазначила, що ситуація в столиці залишається складною через пошкодження енерговузла, від якого залежить електропостачання Києва.

«Тому просимо всіх містян поставитися до цієї ситуації з розумінням, оскільки багато киян змушені цей період переживати з мінімальним отриманням електроенергії у своїх оселях. І є такі прецеденти, коли кияни звертаються до влади шляхом перекриття доріг та інших акцій. Просимо таким чином не реагувати, оскільки це ускладнює роботу служб», - пояснила Поп.

Речниця поінформувала, що енергетики цілодобово працюють над усуненням перевантажень у мережі та оновленням графіків, щоб усі споживачі могли отримувати електроенергію.

«Тому просимо людей звертатися безпосередньо до ДТЕК та вирішувати питання, пов'язані також із внутрішньобудинковими мережами, зі своїми обслуговуючими компаніями. Це важливо, щоб не створювати додаткового навантаження на енергетиків», - зазначила вона.

Коментуючи результати першочергового огляду Північного мосту після влучань, Поп повідомила, що наразі рух ним повністю перекритий.

«Попереднім оглядом оцінюють, чи можливо якнайшвидше відновити проїзд автомобільного транспорту та чи можна буде запустити великогабаритний транспорт. Наразі попередніх висновків ще не надали, але пошкоджені також і мережі електротранспорту», - заявила речниця.

У КМВА закликали мешканців столиці стежити за оновленнями, оскільки наразі всі маршрути громадського транспорту пролягають в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

«Зміни в русі громадського транспорту опубліковані на офіційних каналах Київської міської державної адміністрації та Київпастрансу, тому просимо планувати свій маршрут завчасно та враховувати зміни в русі», - сказала вона.

Раніше на Виноградарі кияни перекрили дорогу через тривалу відсутність світла.

До цього Зеленський розкритикував роботу Київводоканалу і заговорив про кадрові зміни.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.

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