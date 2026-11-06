W firmie „Kyivteploenergo” trwają przeszukania i zabezpieczane są dokumenty dotyczące odporności energetycznej

6 listopada przeprowadzono przeszukania w biurach i mieszkaniach pracowników „Kyivteploenergo” w ramach postępowania związanego z projektami realizowanymi zgodnie z Planem Zrównoważonego Zaopatrzenia w Energię Kijowa. Przedsiębiorstwo informuje o możliwym zabezpieczeniu oryginałów dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji szeregu projektów energetycznych.

Jak poinformowano w „Kijówteploenergo”, dokumenty dotyczą w szczególności budowy obiektów zasilania rezerwowego oraz rozproszonej kogeneracji dla odbiorców w dzielnicach Hołosiejowskim, Desniańskim i innych dzielnicach stolicy.

W przedsiębiorstwie podkreślają, że prace projektowe nie zostały jeszcze opłacone: finansowanie przewidziano dopiero po ich zakończeniu. Według przedstawicieli firmy protokoły odbioru wykonanych prac nie zostały podpisane, a środki za nie nie zostały przelane.

W „Kyivteploenergo” uważa się, że przeprowadzenie przeszukań w takich okolicznościach może świadczyć o presji politycznej. Zwrócono tam również uwagę na trudne warunki realizacji projektów energetycznych spowodowane rosyjskimi ostrzałami, problemami logistycznymi oraz brakiem specjalistów.

W przedsiębiorstwie podkreślono, że sytuacja jest szczególnie krytyczna w przededniu uruchomienia ogrzewania dla milionów mieszkańców Kijowa. Zespół wezwał organy ścigania do sprawiedliwego podejścia podczas dochodzenia, a media – do wszechstronnego relacjonowania wydarzeń.

Źródło: Oficjalny portal Kijowa

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