У Шептицькому першими в Україні розпочали монтаж новорічної ялинки

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У місті Шептицький Львівської області 2 листопада розпочали роботи з монтажу головної новорічної ялинки на Вічевій площі. Таким чином Шептицький став першим містом в Україні, яке розпочало підготовку до різдвяно-новорічних свят цього сезону.

Це перша загальноміська ялинка у Шептицькому від початку повномасштабного вторгнення Росії. Рішення про її встановлення ухвалили за результатами опитування громади, де майже 90% мешканців підтримали повернення міської традиції. На монтажні роботи з резервного фонду виділили близько 100 тис. грн. Урочисте засвічення святкового дерева заплановане на День святого Миколая, 6 грудня.

Джерело: Главком.

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