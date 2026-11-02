W Szeptyckim jako pierwsi na Ukrainie rozpoczęli montaż choinki noworocznej

W mieście Szeptycki w obwodzie lwowskim 2 listopada rozpoczęto prace związane z montażem głównej choinki noworocznej na Placu Wicze. Tym samym Szeptycki stał się pierwszym miastem na Ukrainie, które rozpoczęło przygotowania do świąt bożonarodzeniowych i noworocznych w tym sezonie.

Jest to pierwsza choinka miejska w Szeptyckim od początku pełnej inwazji Rosji. Decyzja o jej postawieniu została podjęta na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród społeczności, w której prawie 90% mieszkańców opowiedziało się za przywróceniem tej miejskiej tradycji. Na prace montażowe przeznaczono około 100 tys. hrywien z funduszu rezerwowego. Uroczyste zapalenie światełek na choince zaplanowano na Dzień św. Mikołaja, 6 grudnia.

Źródło: Glavkom.

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