В Шептицком первыми в Украине начали установку новогодней елки

В городе Шептицкий Львовской области 2 ноября начались работы по установке главной новогодней елки на площади Вечевой. Таким образом, Шептицкий стал первым городом в Украине, который приступил к подготовке к рождественско-новогодним праздникам в этом сезоне.

Это первая общегородская елка в Шептицком с начала полномасштабного вторжения России. Решение о её установке было принято по результатам опроса жителей, в ходе которого почти 90% поддержали возрождение городской традиции. На монтажные работы из резервного фонда выделили около 100 тыс. грн. Торжественное зажжение праздничного дерева запланировано на День святого Николая, 6 декабря.

Источник: Главком.

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