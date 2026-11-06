Полиция опровергла информацию об обысках в «Киевтеплоэнерго»

Столичные правоохранители заявили, что 6 ноября не проводили следственных действий в помещениях КП «Киевтеплоэнерго» и не изымали документы, необходимые для реализации Плана устойчивости города. По данным полиции, обыски прошли в жилищах двух работников предприятия и сотрудников подрядных организаций в рамках расследования возможного присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости стройматериалов.

Речь идет о сделках, заключенных в 2024 году, а также о договорах, заключенных в марте 2026 года. По отдельным работам соответствующие акты подписаны и уже оплачены. При этом следствие проверяет имеющиеся факты вывода полученных бюджетных средств на счета подконтрольных ФЛП.

Во время обысков у сотрудников КП «Киевтеплоэнерго» никакие документы не изымались.

Подчеркиваем, что следственные действия, проведенные по месту жительства указанных лиц, не влияют и не могут повлиять на запуск отопления в квартирах киевлян.

Досудебное расследование в рамках указанного уголовного производства проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении УСР г. Киева ДСР

Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Ранее сообщалось, что в «Киевтеплоэнерго» проводятся обыски и изымаются документы, касающиеся энергоэффективности.

До этого Киевтеплоэнерго закупило котельные на 752 млн грн, не обнародовав договор.

В Киеве будут судить должностное лицо Киевтеплоэнерго за растрату полумиллиона на закупку соли.

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