Полиция опровергла информацию об обысках в «Киевтеплоэнерго»
Столичные правоохранители заявили, что 6 ноября не проводили следственных действий в помещениях КП «Киевтеплоэнерго» и не изымали документы, необходимые для реализации Плана устойчивости города. По данным полиции, обыски прошли в жилищах двух работников предприятия и сотрудников подрядных организаций в рамках расследования возможного присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости стройматериалов.
Речь идет о сделках, заключенных в 2024 году, а также о договорах, заключенных в марте 2026 года. По отдельным работам соответствующие акты подписаны и уже оплачены. При этом следствие проверяет имеющиеся факты вывода полученных бюджетных средств на счета подконтрольных ФЛП.
Во время обысков у сотрудников КП «Киевтеплоэнерго» никакие документы не изымались.
Подчеркиваем, что следственные действия, проведенные по месту жительства указанных лиц, не влияют и не могут повлиять на запуск отопления в квартирах киевлян.
Досудебное расследование в рамках указанного уголовного производства проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении УСР г. Киева ДСР
Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Ранее сообщалось, что в «Киевтеплоэнерго» проводятся обыски и изымаются документы, касающиеся энергоэффективности.
До этого Киевтеплоэнерго закупило котельные на 752 млн грн, не обнародовав договор.
В Киеве будут судить должностное лицо Киевтеплоэнерго за растрату полумиллиона на закупку соли.