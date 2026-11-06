警方否认对基辅热力公司进行了搜查

基辅市执法部门表示，11月6日并未在“基辅热力能源”公用事业公司的办公场所开展调查行动，也未扣押实施《城市韧性计划》所需的文件。 据警方称，此次搜查是在对两名企业员工及承包商组织员工的住所进行的，系针对涉嫌通过虚报建筑材料价格挪用预算资金一案的调查行动。

涉案合同包括2024年签订的协议，以及2026年3月签订的合同。 部分工程的相关验收单已签署并完成付款。与此同时，调查人员正在核查将所获预算资金转入受控个体工商户账户的现有事实。

在对“基辅热能”公用事业公司员工进行搜查时，未扣押任何文件。

我们强调，在上述人员居住地开展的调查行动不会也不可能影响基辅市民住宅供暖的启动。

该刑事案件的审前调查由基辅市国家警察总局的调查人员负责，并在基辅市国家安全局下属的基辅市国家安全局特别调查局

，并在基辅市检察院的程序指导下进行。

来源：基辅市检察院新闻处

此前有报道称，基辅热能公司正在接受搜查，与能源可持续性相关的文件被查扣。

在此之前，基辅热能公司曾以7.52亿格里夫纳的价格采购了锅炉房，但未公开相关合同。

基辅将对基辅供热公司一名官员提起公诉，指控其在采购食盐过程中挪用50万格里夫纳公款。

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