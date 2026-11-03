截至2026年11月3日上午，基辅的空气污染水平以中等为主，但具体数值因地区及监测站位置的不同而有所差异。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn实时关注空气质量的变化。

由于各服务商使用各自的监测站网络和数据处理方法，不同地图上的数值可能会略有差异。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势以及特定区域的具体数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议先查看最新数据。

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该系统从在线监测站网络收集数据，其中部分监测站以实时模式运行。

截至2026年11月3日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的数值存在差异。

污染指数最低的是第聂伯罗区——AQI为46。最高指数出现在斯维亚托申区，AQI为61，相当于中等污染水平。

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量指标恶化，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外，建议避免在户外进行剧烈运动。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

来源：Glavkom

此前，基辅已取消紧急停电措施，恢复按计划供电。

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