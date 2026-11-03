自11月3日晚起，基辅将暂时暂停有轨电车和无轨电车的运行。这是由于俄罗斯的炮击导致首都电力系统出现危急状况。基辅市国家行政管理局表示，已开通额外的地面公交线路。





部分线路将由公交车接替运行，但公交车无法完全替代电动交通工具。



“地铁目前仍按正常模式运行。不过，其后续运行将取决于电力系统的状况。 待电力系统状况稳定后，有轨电车和无轨电车的运行将逐步恢复，”公告中写道。

替代无轨电车的公交车将运行以下线路：

• 3TR号线——铁路区——体育宫；

• 4TR路——自由大道——“乌克兰英雄广场”地铁站；

• 6TR路——明斯克住宅区——独立广场；

• 8TR路——斯米利安斯卡街——“乌克兰英雄广场”地铁站；

• 11TR号线——乌克兰国家建筑与民俗博物馆——巴格里诺瓦山；

• 14TR路——植物园——中央火车站；

• 17TR路——宇航员广场——“乌克兰英雄广场”地铁站；

• 23TR路——梦想街——“卢基亚诺夫斯卡”地铁站；

• 24TR 线 – 皮夫尼奇纳街 – 自由大道；

• 26TR 路 – 自由大道 – “尼夫基”地铁站；

• 27TR路——“波恰伊纳”地铁站——“基辅-沃伦斯基”火车站；

• 28TR路——自由大道——“卢卡尼夫斯卡”地铁站；

• 29TR路——达尔尼茨卡广场——“库雷尼夫卡”火车站月台；

• 30TR路——米洛斯拉夫斯卡街——卡德茨基盖伊街；

• 31TR路——米洛斯拉夫斯卡街——“卢基亚诺夫斯卡”地铁站；

• 32TR路——皮夫尼奇纳街——索申卡街；

• 33TR路——明斯克住宅区——南火车站；

• 35TR路——自由大道——卡德茨基盖伊街；

• 36TR路——皮夫尼奇纳街——切尔诺贝利街；

• 37TR路——米洛斯拉夫斯卡街——“利索瓦”地铁站；

• 38TR路——“维杜比奇”地铁站——乌克兰二战历史博物馆；

• 40TR路——卡德茨基盖伊街——体育宫；

• 41TR路——图卢兹街——“斯维亚托申”地铁站；

• 42TR路 – 奥尔日奇街 – “利比德斯卡”地铁站；

• 43TR路 – 科技中心 – 达尔尼茨卡广场；

• 44TR路——皮夫尼奇纳街——斯特潘·班德拉大道；

• 45TR路——“展览中心”地铁站——“瓦西利科夫斯卡”地铁站；

• 47TR 路——米洛斯拉夫斯卡街——“明斯克”地铁站；

• 50KR路——米洛斯拉夫斯卡街——达尔尼茨卡广场；

• 50TR路——米洛斯拉夫斯卡街——“利比德斯卡”地铁站。

替代有轨电车的公交车将按以下路线运行：

• 1T路——米哈伊利夫斯卡·博尔沙吉夫卡——“斯塔罗沃克扎尔纳”站；

• 3T路——“儒勒·凡尔纳”站——“老火车站”站；

• 12T路——普什恰-沃迪察——塔拉斯·舍甫琴科广场；

• 14T路——维德拉德尼大道——康特拉科塔广场；

• 16T路——康特拉科塔广场——“第聂伯英雄”地铁站；

• 19T路——合同广场——塔拉斯·舍甫琴科广场；

• 22T路——沃斯克雷森斯基大道——ZZBK；

• 27T路——米洛斯拉夫斯卡街——“波兹尼亚基”地铁站；

• 28T路——米洛斯拉夫斯卡街——“利索瓦”地铁站；

• 29T路——“博里斯波尔斯卡”地铁站——“利索瓦”地铁站。

基辅市国家行政管理局新闻处通报了这一消息。

需要提醒的是，由于俄罗斯方面的炮击导致基辅地区能源枢纽设施遭受严重破坏，首都于11月3日实施了紧急停电措施。

11月3日，俄罗斯对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。由于敌方袭击及首都电力基础设施受损，11月3日基辅水务局的主要供水设施断电。





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