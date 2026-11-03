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基辅市有轨电车和无轨电车已全面停运，已增开公交车——基辅市国家行政管理局

UA NEWS 03 十一月 2026 19:31
基辅市有轨电车和无轨电车已全面停运，已增开公交车——基辅市国家行政管理局

自11月3日晚起，暂时暂停有轨电车和无轨电车的运行这是由于俄罗斯的炮击导致首都电力系统出现危急状况。基辅市国家行政管理局表示，已开通额外的地面公交线路。 



部分线路将由公交车接替运行，但公交车无法完全替代电动交通工具。

“地铁目前仍按正常模式运行。不过，其后续运行将取决于电力系统的状况。 待电力系统状况稳定后，有轨电车和无轨电车的运行将逐步恢复，”公告中写道。

替代无轨电车的公交车将运行以下线路：
• 3TR号线——铁路区——体育宫；

• 4TR路——自由大道——“乌克兰英雄广场”地铁站；

• 6TR路——明斯克住宅区——独立广场；

• 8TR路——斯米利安斯卡街——“乌克兰英雄广场”地铁站；

• 11TR号线——乌克兰国家建筑与民俗博物馆——巴格里诺瓦山；

• 14TR路——植物园——中央火车站；

• 17TR路——宇航员广场——“乌克兰英雄广场”地铁站；

• 23TR路——梦想街——“卢基亚诺夫斯卡”地铁站；

• 24TR 线 – 皮夫尼奇纳街 – 自由大道；

• 26TR 路 – 自由大道 – “尼夫基”地铁站；

• 27TR路——“波恰伊纳”地铁站——“基辅-沃伦斯基”火车站；

• 28TR路——自由大道——“卢卡尼夫斯卡”地铁站；

• 29TR路——达尔尼茨卡广场——“库雷尼夫卡”火车站月台；

• 30TR路——米洛斯拉夫斯卡街——卡德茨基盖伊街；

• 31TR路——米洛斯拉夫斯卡街——“卢基亚诺夫斯卡”地铁站；

• 32TR路——皮夫尼奇纳街——索申卡街；

• 33TR路——明斯克住宅区——南火车站；

• 35TR路——自由大道——卡德茨基盖伊街；

• 36TR路——皮夫尼奇纳街——切尔诺贝利街；

• 37TR路——米洛斯拉夫斯卡街——“利索瓦”地铁站；

• 38TR路——“维杜比奇”地铁站——乌克兰二战历史博物馆；

• 40TR路——卡德茨基盖伊街——体育宫；

• 41TR路——图卢兹街——“斯维亚托申”地铁站；

• 42TR路 – 奥尔日奇街 – “利比德斯卡”地铁站；

• 43TR路 – 科技中心 – 达尔尼茨卡广场；

• 44TR路——皮夫尼奇纳街——斯特潘·班德拉大道；

• 45TR路——“展览中心”地铁站——“瓦西利科夫斯卡”地铁站；

• 47TR 路——米洛斯拉夫斯卡街——“明斯克”地铁站；

• 50KR路——米洛斯拉夫斯卡街——达尔尼茨卡广场；

• 50TR路——米洛斯拉夫斯卡街——“利比德斯卡”地铁站。

替代有轨电车的公交车将按以下路线运行：

• 1T路——米哈伊利夫斯卡·博尔沙吉夫卡——“斯塔罗沃克扎尔纳”站；

• 3T路——“儒勒·凡尔纳”站——“老火车站”站；

• 12T路——普什恰-沃迪察——塔拉斯·舍甫琴科广场；

• 14T路——维德拉德尼大道——康特拉科塔广场；

• 16T路——康特拉科塔广场——“第聂伯英雄”地铁站；

• 19T路——合同广场——塔拉斯·舍甫琴科广场；

• 22T路——沃斯克雷森斯基大道——ZZBK；

• 27T路——米洛斯拉夫斯卡街——“波兹尼亚基”地铁站；

• 28T路——米洛斯拉夫斯卡街——“利索瓦”地铁站；

• 29T路——“博里斯波尔斯卡”地铁站——“利索瓦”地铁站。

基辅市国家行政管理局新闻处通报了这一消息。

需要提醒的是，由于俄罗斯方面的炮击导致基辅地区能源枢纽设施遭受严重破坏，首都于11月3日实施了紧急停电措施。 

11月3日，俄罗斯对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击由于敌方袭击及首都电力基础设施受损，11月3日基辅水务局的主要供水设施断电。 


 

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