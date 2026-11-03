W Kijowie całkowicie wstrzymano ruch tramwajów i trolejbusów, uruchomiono dodatkowe autobusy – KMDA
W Kijowie od wieczora 3 listopada tymczasowo wstrzymano ruch tramwajów i trolejbusów. Stało się to z powodu krytycznej sytuacji w sieci energetycznej stolicy spowodowanej rosyjskimi ostrzałami. Zarząd Miasta w Kijowie poinformował o uruchomieniu dodatkowych tras transportu naziemnego.
Część tras będzie obsługiwana przez autobusy, jednak nie będą one w stanie w pełni zastąpić transportu elektrycznego.
„Metro obecnie działa w trybie normalnym. Jednocześnie jego dalsze funkcjonowanie będzie zależało od sytuacji w sieci energetycznej. Ruch tramwajów i trolejbusów zostanie przywrócony po ustabilizowaniu się sytuacji w sieci energetycznej” – czytamy w komunikacie.
Autobusy zastępujące trolejbusy będą kursować na następujących trasach:
• nr 3TR – osiedle Zaliznyczny – Pałac Sportu;
• nr 4TR – aleja Swobody – stacja metra „Plac Bohaterów Ukrainy”;
• nr 6TR – osiedle Mińskie – Plac Niepodległości;
• nr 8TR – ul. Smilianska – stacja metra „Plac Bohaterów Ukrainy”;
• nr 11TR – Narodowe Muzeum Architektury i Życia Codziennego Ukrainy – Góra Bagrynowa;
• nr 14TR – Ogród Botaniczny – Dworzec Centralny;
• nr 17TR – plac Kosmonautów – stacja metra „Plac Bohaterów Ukrainy”;
• nr 23TR – ul. Mrii – stacja metra „Łukjanowska”;
• nr 24TR – ul. Pivnichna – aleja Swobody;
• nr 26TR – aleja Swobody – stacja metra „Nywki”;
• nr 27TR – stacja metra „Pocajna” – stacja kolejowa „Kijów-Wołyński”;
• nr 28TR – aleja Swobody – stacja metra „Łukjanowska”;
• nr 29TR – plac Darnycki – peron kolejowy „Kurenivka”;
• nr 30TR – ul. Myłosławska – ul. Kadetski Gaj;
• nr 31TR – ul. Myłosławska – stacja metra „Łukjanowska”;
• nr 32TR – ul. Pivnichna – ul. Soshenka;
• nr 33TR – osiedle Mińskie – dworzec kolejowy Południowy;
• nr 35TR – aleja Swobody – ul. Kadetski Gaj;
• nr 36TR – ul. Pivnichna – ul. Czarnobylska;
• nr 37TR – ul. Myłosławska – stacja metra „Lisowa”;
• nr 38TR – stacja metra „Wydubicze” – Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej;
• nr 40TR – ul. Kadetski Gaj – Pałac Sportu;
• nr 41TR – ul. Tuluzka – stacja metra „Sviatoszyn”;
• nr 42TR – ul. Olżycza – stacja metra „Lybidska”;
• nr 43TR – Kibcentr – plac Darnycki;
• nr 44TR – ul. Pivnichna – aleja Stepana Bandery;
• nr 45TR – stacja metra „Centrum Wystawowe” – stacja metra „Wasylkowska”;
• nr 47TR – ul. Myłosławska – stacja metra „Mińska”;
• nr 50KR – ul. Myłosławska – plac Darnycki;
• nr 50TR – ul. Myłosławska – stacja metra „Lybidska”.
Autobusy zastępujące tramwaje będą kursować na następujących trasach:
• nr 1T – Michajłowska Borszczagówka – stacja „Starowokzalna”;
• nr 3T – stacja „Żuła Werna” – stacja „Starowokzalna”;
• nr 12T – Puscha-Wodyca – plac Tarasa Szewczenki;
• nr 14T – aleja Widradny – plac Kontraktowy;
• nr 16T – Plac Kontraktowy – stacja metra „Bohaterów Dniepru”;
• nr 19T – Plac Kontraktowy – pl. Tarasa Szewczenki;
• nr 22T – aleja Voskresenski – ZZBK;
• nr 27T – ul. Myłosławska – stacja metra „Poźnaki”;
• nr 28T – ul. Milosławska – stacja metra „Lisowa”;
• nr 29T – stacja metra „Boryspolska” – stacja metra „Lisowa”.
Informację tę podała służba prasowa Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.
Przypomnijmy, że 3 listopada w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku znacznych uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego, spowodowanych ostrzałem ze strony Federacji Rosyjskiej.
3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada odcięto zasilanie głównych obiektów wodociągowych przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”.