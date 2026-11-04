Jakość powietrza w Kijowie: dane z 4 listopada

Według stanu na poranek 4 listopada 2026 r. w stolicy ogólnie odnotowuje się dobrą jakość powietrza. Jednocześnie w niektórych rejonach Kijowa stacje monitorujące wskazują umiarkowany poziom zanieczyszczenia.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz wskaźniki w konkretnej dzielnicy, a nie jedną pojedynczą wartość.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na świeżym powietrzu warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. System gromadzi informacje z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część działa w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 4 listopada 2026 r. ogólna jakość powietrza w Kijowie jest dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Darnytska — 18 AQI. Najwyższy, umiarkowany poziom zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Swiatoszyńskiej — 44 AQI. Dane z dzielnic Podolskiej i Pecherskiej nie są aktualizowane z przyczyn technicznych.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli wskaźniki jakości powietrza uległy pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a mieszkanie przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza. W pomieszczeniu należy ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Jeśli dysponuje się oczyszczaczem powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawie prądu do głównych obiektów wodociągowych przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”.

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