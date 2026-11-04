W Kijowie częściowo przywrócono dostawy wody po atakach Rosji

W Kijowie częściowo przywrócono dopływ wody po przerwach w zaopatrzeniu. Specjaliści służb komunalnych pracowali nad przywróceniem systemu nieprzerwanie przez całą noc.

Obecnie ekipy remontowe kontynuują prace, aby zwiększyć ciśnienie w sieci wodociągowej i przywrócić dostawy wody we wszystkich dzielnicach stolicy.

Ponadto od godziny 8:00 w dzielnicach, w których nadal brakuje wody, fontanny będą podłączane do generatorów.

Władze miejskie obiecują na bieżąco informować o dalszym przebiegu prac naprawczych oraz zmianach w dostawach wody.

Informację tę przekazało centrum prasowe Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

W wyniku ataków wroga i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiło odcięcie zasilania głównych obiektów wodociągowych Kijowskowodokanału. W związku z tym w niektórych dzielnicach miasta tymczasowo brakuje wody, natomiast na Lewym Brzegu dostawy są już przywracane.

Rosyjskie wojska zaatakowały również centrum handlowe w Odessie, co spowodowało wybuch pożaru. Służby ratownicze szybko ugasiły pożar i zapobiegły jego rozprzestrzenianiu się.

W nocy z 3 na 4 listopada Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 310 dronów bojowych, w tym 81 odrzutowych. Stan na godz. 08:00 siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 272 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, a ponad 20 nadal pozostawało w powietrzu.

Siły Powietrzne zaznaczyły, że działania bojowe trwały również po opublikowaniu wstępnych wyników.

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