В Киеве частично восстановили водоснабжение после атак РФ

В Киеве частично возобновили подачу воды после перебоев с водоснабжением. Специалисты коммунальных служб работали над восстановлением системы без перерыва всю ночь.

В настоящее время ремонтные бригады продолжают работы, чтобы повысить давление в водопроводной сети и восстановить водоснабжение во всех районах столицы.

Кроме того, с 8:00 в районах, где вода ещё отсутствует, питьевые фонтанчики будут подключать к генераторам.

О дальнейшем ходе восстановительных работ и изменениях в подаче воды городские власти обещают сообщать дополнительно.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В связи с этим водоснабжение в городе временно отсутствует в некоторых районах, на Левом берегу оно уже восстанавливается.

Российские войска также атаковали торговый центр в Одессе, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, еще более 20 оставались в воздухе.

В Воздушных силах отметили, что боевые действия продолжались и после обнародования предварительных результатов.

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