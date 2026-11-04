Видео: В Киеве образовались масштабные пробки на подъездах к Южному мосту

Утром 4 ноября на подъездах к Южному мосту в Киеве образовались значительные пробки. Автомобилисты часами пытаются добраться с левого берега на правый, чтобы попасть на работу, учебу или по личным делам.

На опубликованных в сети видео видно, что частный транспорт практически остановился и едва продвигается. Некоторые водители пытаются объехать пробку и встроиться в поток общественного транспорта по полосе для автобусов.

«Утро в Киеве начинается с пробок. Киевляне пытаются добраться с левого берега на правый. Автобусы ещё понемногу движутся, однако остальной транспорт стоит в длинных очередях», — сообщает корреспондент с места событий.

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Киевлянам рекомендуют учитывать сложную транспортную ситуацию при планировании поездок по городу, по возможности пользоваться метрополитеном или выбирать альтернативные маршруты передвижения.

Источник: Новости.LIVE

Ранее в Киеве полностью остановилось движение трамваев и троллейбусов, были запущены дополнительные автобусы.

Напомним, что в столице 3 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии вследствие существенных повреждений объектов киевского регионального энергоузла, вызванных обстрелами со стороны РФ.

3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала».

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