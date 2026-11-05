В Киеве снова отключили воду
Днём 5 ноября киевляне вновь начали жаловаться на отсутствие водоснабжения. Вода начала пропадать в квартирах после 12:15.
Вода начала пропадать после того, как в Киеве было введено экстренное отключение света. Света также нет в большей части столицы.
На момент публикации официального комментария от властей не поступало.
Напомним, что утром 5 ноября в трёх районах Киева ввели экстренные отключения света.
4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях уже стабилизировали, а все насосные станции города вернулись к обычному режиму работы.
Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения бесперебойной работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 резервный источник питания получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.