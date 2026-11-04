В Киеве полностью восстановили водоснабжение после перебоев

В Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях уже стабилизировали, а все насосные станции города вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам Кличко, в настоящее время водоснабжение в столице работает без ограничений. Давление в сетях соответствует нормативным показателям, поэтому подачу воды удалось полностью восстановить. «В столице полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях Киева стабилизировали, и оно соответствует нормативным показателям», — написал мэр в своем Telegram-канале в среду, 4 ноября.

Он также сообщил, что все водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме. Это означает, что система вновь функционирует в обычном режиме, без сообщений о текущих перебоях.

В то же время коммунальные службы продолжают следить за её работой. Специалисты «Киевводоканала» контролируют состояние систем водоснабжения и водоотведения, чтобы поддерживать стабильную подачу воды и работу канализации. «Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы», — заверил Виталий Кличко.

В Киеве частично восстановили подачу воды после перебоев с водоснабжением. Специалисты коммунальных служб работали над восстановлением системы непрерывно в течение всей ночи.

В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В связи с этим водоснабжение в городе временно отсутствует в некоторых районах, на Левом берегу оно уже восстанавливается.

Российские войска также атаковали торговый центр в Одессе, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, еще более 20 оставались в воздухе.

В Воздушных силах отметили, что боевые действия продолжались и после обнародования предварительных результатов.

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